Zeit für den Dialog!

Wir müssen über den Klimawandel reden! Es ist höchste Zeit, dass wir kurzfristige Schritte diskutieren, wie wir in Esslingen den Wandel zur klimagerechten Stadt schaffen. Das Partyzipationssofa haben wir uns als Symbol für den Dialog in Esslingen ausgedacht, für die Bürgerbeteiligung Am 18. September findet weltweit der Parking Day statt. Wie immer am dritten Freitag im September wird ein bisschen Strassenraum zum Lebensraum. Auf der Abt-Fulrad-Strasse ab 15 Uhr präsentieren wir unser Vorhaben und suchen dialog- und bastelwillige Esslinger.