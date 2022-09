Zeit der Begegnung in und an der Stadtkirche

Foto: Peter Köhle

Am Sonntag, 18. September, lädt die Evangelische Stadtkirchengemeinde Esslingen um 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die Stadtkirche St. Dionys ein. Nach dem Gottesdienst mit Dekan Weißenborn wird eine Zeit der Begegnung mit einer Kuchentheke zwischen der Stadtkirche und dem Gemeindehaus Laterne stattfinden – Gemeindeglieder, Mitarbeitende und Interessierte haben auf diese Weise die Möglichkeit, sich wieder zu treffen und einander wahrzunehmen. In der Südkirche findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt.