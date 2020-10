Zeigen Sie Maske zum Welt CP Tag am 6.10.

„Zeigen“ Sie Maske zum Welt-CP-Tag. Denn:der 6.10. ist Weltcerebralparese-Tag.

Auch Rückenwind beteiligt sich am diesjährigen Aktionstag und macht mit grünen Mund-Nasen-Schutzen auf sich aufmerksam. Am 6. Oktober ist Weltcerebralparese-Tag: Vor acht Jahren wurde der Tag von der Organisation „World Cerebral Palsy Day“ ins Leben gerufen. Er soll auf Menschen mit Cerebralparese/ Lähmungen und Schädigungen im Gehirn aufmerksam machen und zeigen, was schon alles erreicht wurde und wo noch für mehr Beteiligung und bessere Lebensbedingungen gestritten werden muss. Die Erkennungsfarbe des Welt-CP-Tags ist „grün“. Weitere Infos finden Sie hier: https://worldcpday.org(einfach auf die Deutschlandflagge oben re. klicken). Auch der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, bvkm beteiligt sich an der weltweiten #GoGreen4CP Kampagne, die mit der Farbe GRÜN und vielen „grünen“ Aktionen am 6. Oktober für Aufsehen sorgt. Dazu gehört z. B. auch das grüne Anstrahlen von Gebäuden. Die Stiftung Pfennigparade, der lvkm bayern und weitere Mitgliedsorganisationen des bvkm in München lassen in diesem Jahr am 6. Oktober das Karlstor in grün erstrahlen. Der Verein Rückenwind e.V. Pflegende Mütter behinderter Kinder stärken! und der bvkm unterstützt diese Aktion. www.rueckenwind-es.de