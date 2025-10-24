X-mas-Song Stopover

Foto: Esslinger Liederkranz

Du hast Lust, endlich mal wieder in stimmungsvollem Ambiente aufzutreten und tolle neue Chorstücke zu singen? Dann bist Du im Esslinger Liederkranz genau richtig! Wir treffen uns ab dem 18.11., 18.30 Uhr in der Aula Katharinenschule zu fröhlichen Adventsliederproben. Nutze diese Chance, um bei uns einzusteigen! Oder auch, um ein spannendes Kurzprojekt mitzusingen.

Wenn es Dir gefällt, gehen wir gerne mit Dir 2026 auf Konzertreise nach Wales! Kontakt: Steffi Bade-Bräuning, 0711 80 64 019, sbb@sbb.musik.de



Übrigens: am 16.11. führt unser traditionsreicher Chor um 17 Uhr Werke von Händel, Cimarosa und Chilcott in der Johanneskirche auf. Karten sind bei Provinzbuch zu haben. Wir freuen uns auf Dich!