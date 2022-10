WWF warnt vor Brennholz

Foto: Florian Kurz auf Pixabay

Vergangene Woche erhielten wir eine E-Mail von Nils Husmann, Redakteur bei CHRISMON, dem evangelischen Magazin.

Nils Husmann bat uns auf ein Interview mit Johannes Zahnen aufmerksam zu machen. Zahnen ist beim WWF Deutschland zuständig für die Themen Holz und Papier.

Zahnen fürchtet, dass durch die aktuelle Energiekrise das Heizen mit Holz einen Boom erleben wird. Laut Zahnen hat das Heizen mit Holz aber negative Auswirkungen auf Natur, Wälder und die CO2-Bilanz. Holz, schlecht für die CO2-Bilanz? Zahnen: „Wenn wir Bäume fällen, geht es nicht nur um das CO2, das im Holz enthalten ist, sondern auch um das, was in den Böden gebunden ist. Das passiert besonders bei großflächigen Kahlschlägen, wie sie im Ausland üblich sind. Und: Brennholz und besonders Pellets müssen trocknen, draußen dauert das Jahre, also braucht man dazu Wärme, die erzeugt werden muss. Auch das kostet Energie. Genau wie der Transport zu den Kunden. Unterm Strich ist Holz eben nicht CO2-neutral.“ Zahnen weist darauf hin, dass sehr viel Holz aus Baumärkten oder lokalen Holzhändlern aus Osteuropa stammt. Pellets würden sogar global gehandelt. In den Kapaten zum Beispiel werden die letzten Urwälder Europas durch illegalen Holzeinschlag bedroht. Im vergangenen Jahr wurden in Rumänien sechs Förster bei ihrer Arbeit ermordet. Zahnen wird gefragt, ob Pellets denn nicht aus Resthölzer bestehen. Seine Antwort: „Das stelle ich infrage. In der Holzindustrie gibt es keine wirklichen Abfälle. Früher gingen die Reste aus Sägewerken in die Papierindustrie oder sie wurden zu Spanplatten. Die Pelletindustrie ist nur neu dazu gekommen und die Nachfrage nach Pellets ist enorm.“ Nicht nur die Holzfeuerung bedrohe unsere Wälder. Ein ganze Reihe von Industriezweige wollen ihre Klimabilanz durch die Nutzung von Holz verbessern: Energieversorger, die Textilindustrie und die chemische Industrie. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Das komplette Interview finden Sie unter www.feinstaub-esslingen.de/holzbrand.htm