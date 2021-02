Wunde Punkte – Passionsandachten in der Pandemie

Foto:

Seit zwei Jahren lädt das Kloster für die Stadt in Esslingen unter dem Titel „Wunde Punkte“ in der Fastenzeit zu Passionsandachten ein. Statt wie sonst an verschiedenen Orten in der Stadt finden diese Andachten nun coronabedingt digital statt. Zwischen dem 20. Februar und dem 3. April wird jede Woche jeweils samstags eine Passionsandacht ins Internet gestellt.

„Wenn Schwachstellen berührt werden oder eine alte, nicht aufgearbeitete Problemlage zum Vorschein kommt, machen sich Gefühle wie Zorn, Ohnmacht oder Traurigkeit bemerkbar. Auch in unserer Gesellschaft gibt es wunde Punkte“, sagt die Esslinger Citypfarrerin Cornelia Krause. Die Corona-Pandemie führe die Verwundbarkeit des Lebens jedem deutlich vor Augen. „Wenn wir sonst meinen, das Leben im Griff zu haben, ist das nun plötzlich ganz anders.“

Sieben Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen werden über wunde Punkte in ihren Arbeitsfeldern berichten und dazu kurze Videos drehen oder Audios aufnehmen – eine Gastronomin, der Leiter des Esslinger Grünflächenamts, das städtische Bestattungsinstitut ebenso wie ein Mitarbeiter des Diakonischen Beratungszentrums, eine Klinikseelsorgerin, Mitarbeitende des CVJM-Jugendtreffs Makarios und ein Mitarbeiter in der kirchlich-diakonischen Flüchtlingsarbeit.

Die Videos werden in eine kleine Liturgie eingebettet, die zum Feiern der Passionsandachten einlädt und Anleitung dazu gibt. Die wöchentlich wechselnden Beiträge enthalten zudem Texte zum Lesen und Audio-Dateien mit Musik und jeweils einen kurzen biblischen Impuls von Cornelia Krause. Alle Dateien sind abrufbar unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de.

Ulrike Rapp-Hirrlinger