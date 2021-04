Wunde Punkte – Passionsandachten in der Pandemie

Foto:

Es ist Karwoche. Am Karsamstag spricht Daniel Mirus vom Städtischen Bestattungsdienst in der letzten Ausgabe der Reihe von der Herausforderung seines Berufsstandes in der Pandemie. Tote begraben ist in der kirchlichen Tradition das siebte Werk der Barmherzigkeit. „Gott sei Dank können wir dies im Horizont von Ostern tun und haben diese Hoffnung“, sagt Citypfarrerin Cornelia Krause vom Kloster für die Stadt, die die Reihe mit biblischen Impulsen zu den Werken der Barmherzigkeit begleitet hat. Alle sieben Andachten der ‚Wunden Punkte‘ sind noch eine Zeitlang unter www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de abzurufen. Es sind Leseandachten mit Videos und Audios, die Sie zuhause für sich selbst oder mit Ihren Mitbewohner*innen feiern können. Sie führen vom Leid zur Freude, von der Angst ins Vertrauen, von der Verzweiflung zur Hoffnung, vom Tod zum Leben und wollen die Menschen mit in das Ostergeschehen hinein nehmen.