Wunde Punkte: Kranke besuchen

„Man kann sich an viele Einschränkungen gewöhnen – woran ich mich aber nicht gewöhnen kann, ist, dass Kranke isoliert werden müssen und keinen Besuch von ihren Herzensmenschen bekommen können. Für viele ist das eine Kraftquelle zum Durchhalten und für die Genesung.“ Dies sagt Pfarrerin Susanne Englert, Seelsorgerin am Klinikum Esslingen, wenn sie über die wunden Punkte in ihrem Krankenhausalltag jetzt in der Corona-Zeit zu sprechen kommt. In der 4. Woche der Reihe „Wunde Punkte – Passionsandachten in der Pandemie“, die vom Kloster für die Stadt ausgerichtet wird, geht es um das schlichteste Heilmittel, das wir als Kranke und Gesunde kennen, um den Besuch. Ab Samstag, 13. März mit Texten, Audios und Videos sind die Andachten für Zuhause auf der Homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de zu finden. „Die Andachten bringen Leben und Glauben miteinander in Verbindung“, so Citypfarrerin Cornelia Krause. Die Reihe wird bis Ostern mit wechselnden Beiträgen fortgesetzt.