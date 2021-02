Wunde Punkte: Bäume und Wald

Foto:

Die Reihe „Wunde Punkte – Passionsandachten in der Pandemie“ wird am Samstag, 27. März fortgesetzt. „Klimawandel ist der wunde Punkt, mit dem ich in meiner täglichen Arbeit im Grünflächenamt der Stadt Esslingen konfrontiert bin“, stellt Burkhard Nolte, der Leiter des Amtes, in seinem Beitrag klar. Denn der Esslinger Stadtwald, Bäume in Parks, Schulhöfen, auf Spielplätzen und Alleen leiden. „Leidet die Natur, leidet auch der Mensch“, so Nolte. Der Durst der Bäume und der Durst der Menschen braucht unsere Solidarität. „Durstige tränken“ heißt das zweite Werk der Barmherzigkeit, auf das in der zweiten Woche der Fastenzeit Bezug genommen wird. „Im Lebensstil und in der Spiritualität können wir dieses Werk tun“, meint Citypfarrerin Cornelia Krause in ihrem biblischen Impuls. Alle Andachten sind Woche für Woche samstags als Text mit Audios auf der homepage www.stadtkirchengemeinde-esslingen.de zu finden und in diesem Jahr zum Zuhause feiern gedacht.