Württembergische Meisterschaft in Lindau

Foto: Blank

Die diesjährige württembergische Jugendmeisterschaft im Schach in der U14-U18 wurde über die Osterferien in Lindau ausgetragen. In der schönen Jugendherberge in Lindau konnten sich die Jugendlichen aus ganz Württemberg messen und die Startplätze für die deutsche Meisterschaften ausspielen. Das tolle Wetter und der kurze Fußweg zum See waren natürlich ein zusätzliches Highlight.

Vom der Schachabteilung konnten sich Amelie Schühlein und Burak Kahraman qualifizieren. Amelie spielte in der U18w ein gutes Turnier und erzielte 3 Punkte aus 7 Partien. Damit konnte sie auch ihre persönliche Wertungszahl deutlich nach oben schrauben (+82 DWZ). Sie erreichte in der Endtabelle den 7. Platz. Burak ärgerte sich trotz guter Leistung über seine Punktausbeute. Die Zeitnot sorgte dafür, dass er trotz guter Stellungen unnötig Punkte liegen ließ. Dennoch erreichte er mit 3 Punkten den 13. Platz in der U18 und darf sich auch über ein deutliches DWZ-Plus freuen.