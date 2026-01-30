Foto: Esslinger Liederkranz

…in diesem Chor gibt es tatsächlich noch freie Plätze! Du hast Chorerfahrung und suchst eine neue chorische Wirkungsstätte? Dann bist Du bei uns, im Esslinger Liederkranz, genau richtig! Und: die Sänger im Tenor und Bass freuen sich besonders auf Verstärkung!

Jeden Dienstag proben wir von 18.30 bis 20.30 Uhr in Aula der Katharinenschule und begrüßen Dich gerne! Mach mit beim Esslinger Liederkranz – weil es uns schon am längsten gibt!

Wenn Du statt Klassik und Traditionals lieber Musical singst, ist sicher die Sing_Uni der Hochschule Esslingen der richtige Chor für Dich. Immer mittwochs von 19-20.30Uhr. Anmeldung/ Info: 0711 80 64 019/ sbb@sbb-musik.de

