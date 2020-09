World Cleanup Day, Sa 19.9. 10 Uhr Maille

Während des jährlichen World Cleanup Day werden wieder Millionen von Mitmachern weltweit erwartet. Sei auch Du dabei! in Esslingen und

befreie unsere Straßen, Parks, Wälder, Flüsse, Flussufer von achtlos beseitigtem Abfall und Plastikmüll!

Beginn: 10:00 Uhr (Treffpunkt ab 9:45 Uhr inklusive Ausgabe der Putzutensilien: Greifzangen, Handschuhe, Eimer und Müllsäcke)

Ziel: am Maillepark beginnend bis zum Merkelpark und wieder zurück den dort liegenden Müll in Kleingruppen aufsammeln und in Müllsäcken bis zur Abholung durch den Bauhof zu deponieren. Bitte bringt auch Mundschutz mit, zum Schutz und z.B. auch fürs Gruppenbild.

Je nach Anzahl der mitmachenden Menschen kann das Sammelgebiet noch erweitert werden.

Ende 12:30 mit anschließend kleinen Snacks zur Kräftigung.

Das Essen wird wieder bereitgestellt durch Foodsharing Esslingen.

Passende Kleidung (Schuhwerk, Sonnenschutz, etc.) und Trinken bitte jede*r selbst mitbringen – die Putzutensilien werden gestellt (so lange der Vorrat reicht)

Wer selbst Handschuhe, Greifzangen, etc. hat, darf diese gerne mitbringen und nutzen.

Mit dabei an diesem Tag sind auch die Teams von tobacycle und finep mit besonderen Aktionen zum Thema Müllvermeidung und Recycling.

Seid gespannt und kommt vorbei – lasst uns Esslingen gemeinsam ein schönes Stück sauberer machen unter dem Motto: gemeinsam für Mensch, Tier und Umwelt

Ansprechpartner: Sven Teufel, sventeufel@gmx.de

Anmeldung gerne vorab per Mail