Workshops im Herbst 2022

Foto: BluesinTown/Presse

Die Blätter fallen draußen und die Notenblätter drinnen. Bei BluesinTown starten drei Workshops im Oktober. Am 01.10.2022 von 10-14:00 Uhr findet ein Piano-Workshop mit Annette Hölzl statt. Sie spielt unter anderem Jazz in Clubs, und nebenbei holt sie die Klassiker von ihren Sockeln und mixt sie mit Blues, Boogie Woogie, Pop, Rock und Funk. Sie grenzt nichts aus, weil sie sich damit eingrenzen würde. Es wird gemeinsam gespielt und gejammt und in der letzten Stunde liefert Marius Hamann am Schlagzeug den Groove dazu. Voraussetzung ist zwei bis drei Jahre Klavierunterricht, oder Autodidakt mit zwei bis drei Jahren Spielpraxis.

Weiter geht’s am 9.10. mit dem Band-Workshop von Andy Schweigel. An vier Sonntagen zeigt ein professioneller Musiker und Musikpädagoge und Leiter einer Musikschule in Esslingen worum es beim Zusammenspiel in einer Band geht. Musikbegeisterte, die mit ihrem Instrument und/oder ihrer Stimme mit anderen gemeinsam in einer Band oder in Sessions musizieren wollen, bekommen in seinem Band-Workshop das Handwerkszeug dafür. Vorausgesetzt wird, dass die Teilnehmer/innen ihr Instrument beherrschen. Sänger/innen sollten sich in der Lage fühlen ihre Stimme kraftvoll und entsprechend der für die Songs abgestimmten Tonlage einzusetzen.

Ab 12.10 immer mittwochs kommen die E-Gitarristen zum Zug. Jürgen Bartl vermittelt Einsteigern die Basics der Bluesgitarre, wie z.B. das 12-Takte-Blues-Schema, die wichtigsten Tonarten und Akkordvarianten, der Shuffle, grundlegende Rhythmus- und Zupfvarianten. Fortgeschrittene befassen sich mit den Feinheiten des Gitarrespiels, wie Fingerpicking, Slide-Guitar, Open-Tunings, Shuffle, Walking Bass, Turnarounds, Riffs und Licks. Mehr Infos zu allen Workshops auf unsere Webseite: https://www.bluesintown.de.