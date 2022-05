Workshop: Fußverkehrs-Check mit Smartphone-App

Foto: FUSS Esslingen

Stärken und Schwächen des Fußverkehrs in Esslingen erfassen – die GehCheck-App macht’s möglich! Wie das geht, zeigen wir bei einem kostenlosen Workshop am Dienstag, 31. Mai 2022, von 18:00 bis 19:30 Uhr. Treffpunkt ist am Rathausplatz in Esslingen. Herzlich eingeladen sind alle, die regelmäßig zu Fuß in der Stadt unterwegs sind.

Fußverkehrs-Checks sind eine Methode, die Qualität des Fußverkehrs in einem Gebiet systematisch zu erfassen. Sie sensibilisieren für die Bedürfnisse Zufußgehender, regen dazu an, sich selbst und die eigene Umgebung bewusster wahrzunehmen, und schaffen eine Grundlage für Verbesserungen. Die von FUSS e. V. entwickelte GehCheck-App ermöglicht es, Fußverkehrs-Checks selbst durchzuführen und die eigenen Geh-Erfahrungen festzuhalten sowie öffentlich zu machen. Die App ist kostenfrei und leicht zu bedienen. Alles Erfasste erscheint auf einer Karte im Internet. So entsteht mit der Zeit ein genaues und umfassendes Bild davon, wo es sich in Esslingen gut geht und wo es Probleme gibt. Beim Workshop erfahren die Teilnehmenden etwas über die Methoden von Fußverkehrs-Checks, machen sich mit der App vertraut und legen gemeinsam erste Einträge an. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ped-es.de/fvc-workshop/

Samstag, 21. Mai 2022, Gemeindehaus am Blarerplatz: »Nach uns die Sintflut? Nein!«. Herzlich willkommen an unserem Infostand. Wieder erhältlich: Falschparken-Spuckis und #WalkForPeace-Buttons.