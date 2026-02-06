Wohnen – ein Menschenrecht

Foto: B. Heckel

Kalt ist es, oft ungewohnt kalt. Wer ist da nicht froh an seiner warmen Wohnung und dass man, nur wenn nötig hinaus in die Kälte muss. Wer aber keine Wohnung hat, ist angewiesen auf eine Not-Unterkunft, einen Wärmebus – aber alles ist kurzfristig und unsicher. Ohne ein eigenesDach über dem Kopf kann man kaum selbstbestimmt leben.

Das Projekt „Housing First“ versucht die Obdachlosigkeit und ihre Folgen von diesem Punkt aus anzupacken: zuerst eine Wohnung. Dann kann man sich neue Ziele setzen und sie mit Hilfe oder selbstständig zu erreichen versuchen.

Seit 2024 verfolgt die Stadt, mit Heimstatt und der eva, dieses Projekt: Wohnungslose erhalten eine Wohnung und einen eigenen unbefristeten Mietvertrag. Im Einzelfall kann auch das Jobcenter die Miete direkt überweisen.

Seither konnten so 7 Einzüge erfolgreich abgeschlossen werden.

Damit es rasch mehr werden: Wenn Sie über leere 1 – 2 Zimmer oder eine kleine Einliegerwohnung verfügen: werden Sie Vermieter für Housing First. Für einen aktuellen Fall wird dringend eine barrierefreie 2- Zimmer- Wohnung für ein Paar mit Hund gesucht.

Näheres bei Maximilian Wezel maximilian.wezel@esslingen.de Tel. MI/DO 0157/55444265