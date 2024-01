Foto:

Wir starten unseren Jahresplan gemeinsam mit der Ortsgruppe Esslingen mit dem Wohlfühlwandern am Freitag, den 05. Januar um 14:30 Uhr, Start ist am Parkplatz Jägerhaus. Es werden Fahrgemeinschaften am Parkplatz Schelztorgymnasium gebildet, Abfahrt 14:00 Uhr, oder mit dem öffentlichen Nahverkehr.

Während der etwa 4 km langen Wanderung gibt es immer wieder mehrere Einheiten Gymnastik, überwiegend den „Fünf Esslingern“ nach Dr. Martin Runge, entnommen. Die Veranstaltung dauert etwa 2 Stunden.

Die Teilnahme ist für Jedermann und kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Information gibt es bei Wanderführerin Maria Bach, 0711-364207.