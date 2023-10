Wo stehen wir wirklich beim Schutz unseres Klimas?

Foto: apopium / Depositphotos.com

In den zurückliegenden Sommermonaten dürften es viele gespürt haben: auch bei uns hier wird es immer heißer, über lange Zeiten hinweg auch immer trockener. Aber diese Veränderungen sind noch relativ milde im Vergleich zur Klimaentwicklung in unseren bisherigen Urlaubsländern, z.B. rund ums Mittelmeer: Hitze, Trockenheit und großflächige Waldbrände machen dort das Leben immer schwerer! Diese furchtbaren Dinge nicht weiter ausufern zu lassen, erfordert eine gemeinsame Bemühung von allen Menschen auf diesem Planeten. Niemand hat das Recht, sich davon ausnehmen!

Wie gut, denken da viele, dass wenigstens wir hier in Baden-Württemberg beim Klimaschutz vorne dran sind. Wo wir doch eigens ein “Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz” haben! Und dazu noch ein umfangreiches Klima-Maßnahmen-Register!

Aber leider, leider … der schöne Schein trügt: vor ein paar Tagen hat der Klima-Sachverständigenrat dem Land Baden-Württemberg in einer ausführlichen Begutachtung ziemlich schlechte Noten beim Klimaschutz erteilt. Unter anderem beim Verkehr, in der Industrie und im Gebäudesektor verfehlen wir bis jetzt die gesteckten Ziele. Um sie zukünftig doch noch erreichen zu können, müsse ab jetzt in allen Bereichen eine bisher noch nie dagewesene Geschwindigkeit vorgelegt werden, heißt es im Bericht des Sachverständigenrates.

Sylvia Pilarsky-Grosch, die Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg, kommentiert das so: es sei enttäuschend, dass viele Lösungen bereits bekannt seien, aber immer noch zu wenig unternommen werde. Der BUND unterstützt deshalb die Vorschläge aus dem Gutachten: Klimagerechte Mobilitätsplanung in den Kommunen, Reduzierung der Lebensmittelverluste und der “Nutztier”-Bestände, besserer Schutz der Wälder, Wiedervernässung von Mooren. Dazu brauche es aber mehr Geld für Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Landeshaushalt sowie eine Überprüfung von allen neuen Gesetzen, Verordnungen und Fördermaßnahmen auf ihre Klimawirkung.