Das ES und Württembergischen Landesbühne

Infos über das diesjährige WLB-Freilicht auf dem Kesslerplatz gibt es an den kommenden drei Samstagen – 28. Mai sowie 4. und 11. Juni – im Einkaufszentrum Das ES. Die Spielgruppen der Württembergischen Landesbühne stimmen jeweils zwischen 11 und 13 Uhr die Besucher*innen in der Mall auf ‚The Black Rider – The Casting of the Magic Bullets‘ von Tom Waits und William S. Burroughs ein. In Outfits, die an die Kostüme der Inszenierung angelehnt sind, verteilen die Spielgruppen Flyer mit allen wichtigen Angaben zu Kartenvorverkauf, Spielzeiten und ersten Informationen zum Stück. Eine Aktionsfläche lädt zum Spielen ein. Die düster-skurrile Neufassung der Volkssage ‚Der Freischütz‘ feiert am Samstag, 18. Juni, auf dem malerischen Kesslerplatz seine Premiere. Mehr unter www.wlb-esslingen.de