Wir wünschen friedliche und besinnliche Weihnacht

Foto: oh (GS BUND ES)

Das nun zu Ende gehende Jahr 2023 hat uns allen noch klarer gemacht, dass der Frieden zwischen den Religionen und den Nationen, und auch der Frieden mit der Natur, die unsere Existenz trägt, keine Selbstverständlichkeiten sind. Und wenn wir ehrlich sind, dann tragen auch wir selbst durch unsere Haltungen und Ansprüche an verschiedenen Stellen zu Ungerechtigkeiten bei – zum Beispiel, indem wir uns über ein gesundes Maß hinaus an den Schätzen der Natur bedienen und dadurch weltweit unseren Mitmenschen, aber auch den Wäldern, den Meeren, den Tieren und den Pflanzen das Leben schwer machen oder es ihnen sogar ganz rauben.

Wir alle sollten uns daher noch stärker darum bemühen, auf allen diesen vorgenannten Ebenen ehrlichen Frieden zu bewahren oder wiederherzustellen. Zu Ende gedacht, wird das an manchen Stellen mehr Einfühlung in die Wirkungsmechanismen unserer globalisierten Zivilisation erfordern, und in der Konsequenz: mehr Bescheidenheit in unseren Ansprüchen und in unserem Lebensstil.

Dazu gehört, nur als zwei Beispiele: aus der industriellen Massentierhaltung auszusteigen, sowie die Zerstörung fruchtbarer Böden und noch einigermaßen intakter Landschaften durch den fortwährenden Flächenfraß zu beenden.

Die Aktiven des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben sich auch 2023 bei diesen, ebenso wie bei vielen anderen Themen eingebracht und bessere, nachhaltigere Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Großer Dank nun an dieser Stelle allen Interessierten, Unterstützern und Förderern!

Wer über die Feiertage zu all diesen Themen etwas schmökern möchte, wird bei unserem Bundesverband unter www.bund.net, bei unserem Landesverband unter www.bund-bawue.de und hier bei der Bezirksgruppe Esslingen unter www.bund-esslingen.de viele Informationen und Anregungen finden.

Wir wünschen allseits eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit!