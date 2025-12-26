Wir wünschen friedliche und besinnliche Weihnacht

Foto: BUND ES

Weihnachten – für jeden bedeutet das etwas anderes. Aber auf jeden Fall bringt dieses traditionelle Jahresfest in dieser Woche zwei Feiertage, und direkt danach schon das Wochenende.

Das könnte also, trotz familiärer Inanspruchnahme, trotz aller Aufregungen und Ablenkungen evtl. auch eine Gelegenheit sein, um sich mal eine wirklich freie Stunde zu gönnen. Und in aller Ruhe über das hinter uns Liegende und das vor uns Liegende nachzudenken.

Ja, richtig – das würde wohl nicht nur Freude und Zuversicht hervorbringen – zu ernst sind die Zeiten geworden: die früheren Wunschbilder von ewig steigendem Wohlstand, jederzeitigem Mobilsein und auch ansonsten hohem Konsumniveau, stoßen immer deutlicher an harte Grenzen.

Nicht alle wollen es hören – aber aus der Sicht der Wissenschaft ist klar: die kommenden Jahre werden uns wieder Bescheidenheit und Demut lehren. Könnten die Weihnachtstage eine Gelegenheit sein, uns auf diese uralten Tugenden wieder mehr zu besinnen?

Die überfälligen Transformationen in Wirtschaft und Gesellschaft – weg von Überkonsum und Übermobilität, weg von Naturzerstörung und Klimaschädigung, hin zu einem nachhaltigeren Leben, das auch unseren Enkeln noch gute Chancen lässt – darauf sollten wir uns einlassen.

Dazu gehören, nur als zwei Beispiele: aus der industriellen Massentierhaltung aussteigen, sowie die Zerstörung fruchtbarer Böden durch den fortwährenden Flächenfraß beenden.

Die Aktiven des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) haben sich auch 2025 bei all diesen Themen eingebracht. Großer Dank allen Interessierten, Unterstützern und Förderern!

Wer über die Feiertage dazu etwas schmökern möchte, findet bei unserem Bundesverband unter www.bund.net, bei unserem Landesverband unter www.bund-bawue.de und hier bei der Bezirksgruppe Esslingen unter www.bund-esslingen.de viele Informationen und Anregungen.

Wir wünschen allseits eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit!