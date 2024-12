Wir wünschen einen guten Rutsch ins Neue Jahr

Foto: eigene Aufnahme

Unser Weihnachtsstammtisch im Poseidon war gut besucht und ganz in Stammtischmanier ging es gleich lebhaft her. Alle waren der Meinung, die VfL-Post Vereinsgaststätte muss wieder eröffnet werden, denn es braucht in der Pliensauvorstadt wieder einen sozialen Treffpunkt, wo man auch Feste feiern kann. Beim Jahresrückblick wurde allen nochmal bewusst, welch turbulentes, aufregendes Jahr hinter uns liegt. Begonnen hatte es mit den großen Demonstrationen gegen die Remigrationspläne der AfD, wo alleine in Esslingen 8000 Menschen zusammenkamen und sich für Demokratie und Menschenrechte stark machten. Im Kommunalwahlkampf war der antifaschistische Kampf immer wieder Thema, hier besonders die perfide Hetze, die gegen Geflüchtete geführt wurde. In dem Maß, wie sich die Wirtschaftskrise zuspitzt, werden wir darauf eingeschworen kriegstüchtig zu werden. Die Patenschaft für das Marineunterstützungskommando der Bundeswehr, die Esslingen am 13.12.2024 übernahm, steht genau in diesem Zeichen.

Weitere Themen: Die Wohnungsnot und die fehlenden Sozialwohnungen in Esslingen, der wieder aufflammende Widerstand gegen die Bebauung des VfL Post Geländes, der Betreuungsnotstand in den Kindertageseinrichtungen.

Der Wahlsieg Trumps und das Ampel-Aus setzten dem ganzen die Krone auf. Nach Hitzesommer und weiteren Jahrhunderthochwassern lässt das manchen bang in die Zukunft schauen.

Was hilft, ist der Zusammenhalt. Der Einsatz für ein gutes Miteinander, für gelebte Solidarität und Kampf für die Interessen der sogenannten kleinen Leute.

Die Gründung der Esslinger Omas gegen Rechts und ihre praktischen Aktionen sind hierfür ein gutes Beispiel.

Wir laden alle Interessierte herzlich ein, sich bei uns einzubringen, einzumischen, mitzumachen, die Sorgen, Nöte und Missstände aber auch gute Ideen, Handlungsmethoden und Verbesserungsvorschläge einzubringen.

Kommt zu unserer Mitgliederversammlung am Sonntag den 19. Januar um 16 Uhr im Bürgerhaus Pliensauvorstadt.