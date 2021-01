Wir sind Deine musikalische Nachbarschaft!

Foto: Foto: e

Singen macht Ausgangssperre zur Happy Hour . Auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und musikalisch vorankommen – das ist momentan möglich im Esslinger Liederkranz. Gemeinsam bereiten die Sängerinnen und Sänger ein ambitioniertes Programm vor, Stimmbildung inklusive. Wer Lust hat, einzusteigen und beim Wertungssingen im Herbst mitzumachen, ist sehr herzlich eingeladen. Vor allem Männer sind willkommen. „Gerade die Frauen sind es, die sich in diesen fordernden Zeiten darauf einlassen, neue Wege des musikalischen Lernens zu beschreiten“, stellt Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning fest. Und fügt zu: „Es fühlt sich an wie eine normale Chorprobe, nur individueller.“ Auf dem Programm stehen Barbershop Songs und traditionelle Folk Tunes, ein „anspruchsvolles Gute-Laune-Programm, das traditionelle Songs und kleine Schätze birgt“ schwärmt Bade-Bräuning. Die Online-Proben finden dienstags von 18.30-21 Uhr statt, die SING_UNI der Hochschule Esslingen probt am Mittwoch von 19-20.30 Uhr. Chorerfahrung ist von Vorteil. Ein eigenes Sing- und Bewegungsprogramm hat der vereinseigene Kinderchor „jung und wild“ aufgelegt. Jeden Dienstag treffen sich Kinder im Alter von 6-10 Jahren online. Kontakt: S. Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019.