Wir sagen DANKESCHÖN!

HERZLICHEN DANK an alle, die in irgendeiner Art und Weise am Gelingen unseres Sommerfestes beteiligt waren!!! Ihr alle seid Spitze!

„BlechNäpfle DeLuxe“, die wieder mit einem Fan-Bus angereist waren, eröffnete den Freitagabend, anschließend rockten „The BangBags“ das Zelt. Samstags spielte unsere Jugendkapelle unter Selina Weiss an unserem Familiennachmittag ebenso die Bläserklasse für Erwachsene von 3 Esslinger Musikvereinen unter Uwe Eberspächer. Nebenher verkauften Kinder sowie Erwachsene Spielsachen, Kleider uvm. bei unserem Flohmarkt. Die Stammkapelle unter Sven Sattler unterhielt die Gäste vor unserem Musiker-Mob. Dieses Jahr haben ca. 85 Musikanten den Weg in unser Zelt gefunden, um dabei mitzumachen. Kuno Zeller leitete die bunte Mischung auf unterhaltsame Weise. Der Mob symbolisiert gleichzeitig den Zusammenhalt und die Freundschaften zwischen den einzelnen Musikvereinen. Wir freuen uns riesig, dass viele mitgemacht haben! Jeder Teilnehmende erhielt übrigens ein Freigetränk! Na, wenn das kein Anreiz für das nächste Jahr ist? Da möchten wir die 100 knacken. Danach gab es einen Vorgeschmack auf Montag mit der Metal Band LoVa, bevor der MV Neuenhaus für Stimmung sorgte. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Blasmusik. Mit Weißwürsten sowie Schweinsbraten erweiterten wir das Essensangebot. Nach dem Frühschoppen des MVL, spielten befreundete Gastkapellen.

Wie „anders“ und „vielfältig“ der MVL ist, zeigte sich an unserer Vorband des Montagabends. „LoVa“, die Metal Band unseres Schlagzeugers Dani. Gesang, Metal und Blasmuik vereint, das muss ihnen erstmal jemand nachmachen! Dann war es soweit: unsere Nacht der Schlager! Darauf freuen wir uns immer das ganze Jahr.

Und die Vorfreude hat sich gelohnt: super Stimmung mit einem zahlreichen und tollen Publikum! DANKE!

Am 17. 08.24, ab 17.00 Uhr findet unsere Ferienhocketse für alle Mitglieder/Freunde am oder im Alten Schulhaus statt. Für Essen und Getränke wird gesorgt.

MVL – Wir sind anders!