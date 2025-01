Wir machen nicht Partei, wir machen Party

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Immer wieder werden wir darauf angesprochen – deshalb hier zur Klarstellung: Wir Freien Wähler Esslingen e.V. sind ein Verein – wie nahezu alle Freien Wähler Ortsvereine in Baden-Württemberg. Wir sind nicht die Partei, die aktuell zur Bundestagswahl antritt. Lassen Sie es uns mit einem Augenzwinkern sagen: Wir sind zwar Namensvettern, aber damit erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten auch schon.

Unser politischer Fokus liegt auf unserer Stadt und den Menschen in Esslingen. Dafür setzen wir uns seit fast 80 Jahren für Sie im Esslinger Gemeinderat ein – mit viel Herz, parteipolitisch unabhängig und sachorientiert. Wir bringen eine große Vielfalt an Wissen und Erfahrungen aus Beruf, Familie und Ehrenamt mit. Uns alle vereint eine große Leidenschaft für Esslingen. Esslingen soll vorankommen – dafür setzen wir uns ein. Doch wir kümmern uns nicht nur um Esslingen, auch im Kreistag und im Verband Region Stuttgart sind wir für Sie kommunalpolitisch im Einsatz.

Allerdings steht nicht immer die Politik im Vordergrund. Aktuell bereiten wir unsere Rathaus-Party vor – seit 20 Jahren eine beliebte Veranstaltung in schönem Ambiente, zum Tanzen, Plaudern und Netzwerken, und das zum Jahresanfang. Dieses Jahr jedoch hätte uns fast die Bundestagswahl einen Strich durch die Rechnung gemacht. Unser ursprüngliche Termin musste verschoben werden, da das Alte Rathaus für die Wahlvorbereitungen genutzt wird. Daher findet die Party in diesem Jahr erst im März statt.

„Wir bedauern die Verschiebung, aber die Bundestagswahl geht natürlich vor. Also: Am 23. Februar wählen gehen und am 15. März mit uns auf der Rathaus-Party feiern“, betont Pia Erbil, stellvertretende Vorsitzende der Freien Wähler Esslingen.