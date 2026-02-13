Wir kandidieren nicht für den Landtag!

Foto: Freie Wähler e.V.

Wir werden immer wieder gefragt – deshalb hier kurz zur Klarstellung: Wir Freien Wähler Esslingen e.V. sind ein Verein, so wie fast alle Freien Wähler vor Ort in Baden-Württemberg. Wir sind nicht die Partei, die aktuell zur Bundestagswahl antritt. Mit einem Augenzwinkern gesagt: Wir sind Namensvettern, aber viel mehr verbindet uns nicht.

Unser politischer Fokus liegt ganz klar auf Esslingen und den Menschen hier. Seit 1946, also seit 80 Jahren engagieren wir uns im Gemeinderat in Esslingen – unabhängig von Parteiprogrammen, sachorientiert und mit viel Herzblut. Unsere Stärke ist die Vielfalt: Erfahrungen aus Beruf, Familie und Ehrenamt, verbunden durch die gemeinsame Leidenschaft für unsere Stadt. Esslingen soll vorankommen – dafür setzen wir uns ein. Und nicht nur hier: Auch im Kreistag und im Verband Region Stuttgart sind wir kommunalpolitisch aktiv. Die kommunale Verankerung und die parteipolitische Unabhängigkeit sind die großen Stärken der Freien Wähler. Deshalb stellen die kommunalen Freien Wähler auch die stärkste politische Kraft in den baden-württembergischen Gemeinderäten.

Der Freie Wähler Landesverband, dem die Esslinger angehören, wurde 1956 gegründet. 2010 trennte er sich vom Bun desverband, als dieser zur Partei wurde und auf Landes- und Bundesebene zu Wahlen antreten wollte. Die Kommunalpolitik blieb bewusst den Vereinen vorbehalten – die Namensgleichheit besteht bis heute. „Unsere Stadt- und Ortsvereine haben nichts mit der Freie-Wähler-Partei zu tun. Wir unterstützen deren Kandidatur nicht und bleiben neutral“, stellt Annette Silberhorn-Hemminger von den Freien Wählern Esslingen klar.