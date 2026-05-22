Wir feiern Pfingsten mit viel Musik

Foto: Kirchengemeinde

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten an Pfingsten. Am Pfingstsonntag (24. Mai) ist in der Hohenkreuzkirche ein gemeinsamer Gottesdienst. Er beginnt um 10.30 Uhr und wird von Pfarrerin Hanni Fuchs und Margit Grünhaupt gestaltet. Musikalisch wird der Gottesdienst von Lobpreisband und Orgel gestaltet. Kinder sind parallel zur Kinderkirche eingeladen.

An Pfingstmontag (25. Mai) feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst mit Abendmahl um 10.30 Uhr in der St. Bernhardt-Kirche mit Vikarin Aglaja Askani und Diakon Thomas Kubetschek. Der ökumenische Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst musikalisch.