Wir bringen den Segen in die Pliensauvorstadt!

Anfang Januar wollen wir wieder, allen rund 800 Haushalten, die bisher die Sternsingerinnen und Sternsinger in der Pliensauvorstadt empfangen haben, einen Segensbrief bringen. Auch im neuen Jahr 2022 können die Sternsingerinnen und Sternsinger nicht gewohnt von Haus zu Haus ziehen, den weihnachtlichen Segen „Christus segne dieses Haus“ persönlich anschreiben und mit ihren Liedern und Wünschen um Spenden für die Kinder dieser Welt bitten. Aber mit dem Segensbrief möchten wir weiter gerade in der Pandemie Verbindung halten und ein Stück Weihnachten zu den Menschen bringen. Die „virtuelle“ Sammelbüchse gibt es bereits unter www.katholische-kirche-pliensauvorstadt. Eine „Sternsinger-Haltestelle“ öffnet am Donnerstag, 06. Januar ab 10:30 Uhr während des Sternsinger-Gottesdienstes. Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Aktion mit ihrem persönlichen Einsatz und ihrer Spende ermöglichen!

Bevor die Sternsinger kommen – kommt das Jahresende: Wir laden ein zum Jahresschluss mit Trompete, Schlüsselfiedel und Gitarre. Die Jahresschlussandacht beginnt am 31.12 um 17 Uhr in der Kirche und wird mit diesen teilweise nicht alltäglichen Instrumenten umrahmt. Herzliche Einladung!