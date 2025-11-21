Wir brauchen eine Schnitzelgrube

Foto: Georg Hrivatakis

So bitter! So schade! So knapp! Eine Winzigkeit von 25 Hundertstel Punkten fehlte unseren Turnerinnen im Saisonfinale in Esslingen zum Klassenverbleib in der 1.Bundesliga. Rund 1.000 Zuschauer erlebten in der Sporthalle Weil einen hochspannenden Abstiegskrimi, der erst mit der letzten Turnerin am letzten Gerät entschieden wurde. Leider ohne Happy End für uns. Dabei hatte die Saison so stark mit einem 4.Platz in Mannheim begonnen, aber war dann auch wieder von vielen Verletzungen geprägt – angefangen bei Michelle Timm. Die frühere Nationalturnerin wechselte aus Stuttgart zu uns, riss sich zweimal die Archillessehne und konnte leider keinen einzigen Wettkampf für uns turnen. Trotz des Abstiegs in die 2.Liga sind wir stolz auf unsere Turnerinnen und das Trainerteam: Drei Jahre lang haben sie bravourös in der 1.Bundesliga gekämpft und sich gegen starke Gegner so gut es ging behauptet.. Die Saison hat einmal mehr gezeigt, wie sehr uns eine Schnitzelgrube, die vor Verletzungen schützt, im regelmäßigen Trainingsbetrieb fehlt. Alle anderen Mannschaften in der 1.Liga haben eine, wir nicht. Ohne Schnitzelgrube ist man im Spitzenbereich nicht konkurrenzfähig, wir brauchen sie zudem, um unsere zahlreichen Nachwuchstalente qualifiziert ausbilden zu können, denn in einer solchen Weichlandegrube können sie schwierige Flugelemente angstfrei erlernen. Wir benötigen diese Grube dringender denn je, um weiter erfolgreich turnen zu können. Die Pläne dafür stehen, jetzt kämpfen wir um die finanziellen Mittel. Wenn Sie unsere Turnerinnen unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende auf der Onlne-Plattform “WirWunder” der Kreissparkasse unter www.wirwunder.de/projects/163021