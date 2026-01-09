Winterschnittlehrgang am Sa 17.01.2026 10 Uhr

Foto:

Sie interessieren sich für den Schnitt von Obstbäumen? Gerne möchten wir Sie hierzu zu unserem Winterschnittlehrgang einladen. In diesem Jahr wird Jens Häußler, Obstbauberater des Landkreises Esslingen, Pflegeschnitt-Maßnahmen an Obstbäumen vor Ort erläutern und Fragen der Teilnehmer zum Walnussbaum auf der Streuobstwiese und Pflegeschnitten daran beantworten.

Treffpunkt: am Sa 17.01.2026 an der Grundschule Hegensberg-Liebersbronn kurz vor 10 Uhr. Von dort aus gehen wir gemeinsam zum Grundstück. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei, Gäste sind herzlich willkommen.