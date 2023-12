Foto: Bildquelle: Matthias Vetter

Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Wäldenbronn laden wir ein zu einem Winterschnittkurs am Donnerstag, 28.12.2023. Beginn ist um 13.30 Uhr. In gemeinsamer Runde lernen wir Wissenswertes zum Baumschnitt an Äpfel, Birne oder Zwetschge. Oder noch weiteren Obstsorten, die wir auf der Streuobstwiese finden. Treffpunkt ist am Camerer-Denkmal (Verlängerung Schlösslesweg nach der LAZI-Akademie zwischen Serach und der Katharinenlinde). Wir freuen uns über rege Teilnahme.

Der OGV RSKN (selbiges gilt auch für den OGV Wäldenbronn) wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein friedvolles und besinnliches Weihnachtsfest, sowie für das neue Jahr 2024 die besten Wünsche. Bleiben Sie gespannt, welche Programmpunkte wir uns für das neue Jahr ausgedacht haben.