Winterschnittkurs mit dem OGV Wäldenbronn

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Obstbäume sind Kulturpflanzen und benötigen die Pflege des Menschen, um stabil zu Wachsen und uns somit lange Freude und leckere Früchte zu schenken.

Die Obst- und Gartenbauvereine Wäldenbronn und RSKN möchten Sie mit Hilfe der Schnittkurse dazu ermuntern und befähigen, das erlernte Wissen in die Tat umzusetzen, Obstbäume zu schneiden, aus den Reaktionen der Bäume zu lernen und daraus ihre Konsequenzen für die Pflege ihrer Bäume zu ziehen. Der Obstbaumschnitt macht sich zum Ziel, einen jungen Obstbaum mit möglichst wenig Pflegeaufwand zu einem gesunden und kräftigen Baum zu erziehen und bei älteren Obstbäumen ein stabiles Grundgerüst zu erhalten, damit keine Teile des Baumes abbrechen oder abreißen.

Wir vermitteln Ihnen das Wissen über verschiedene Obstarten, den Aufbau eines Obstbaumes inkl. dessen unterschiedlichen Grundlagen, sowie die richtige Pflanzung eines Obstbaumes. Schnitttechniken und Wundverheilung werden ebenso besprochen und vermittelt. Mit diesen Themen und natürlich mit dem Schnitt von Obstbäumen werden wir uns gemeinsam in den Schnittkursen beschäftigen. Der nächste Schnittkurs ist am Samstag, 27. Dezember 2025 um 13.30 Uhr an der Städtischen Obstbaumwiese (von Rüdern kommend der Sulzgrieser Straße folgen und am Altglascontainer-Standort rechts dem Rüderner Heideweg folgen zur Katharinenlinde). Herzliche Einladung