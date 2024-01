Winterschnittkurs

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Letztens trafen sich auf dem städt. Grundstück beim Salzmann-Denkmal oberhalb des Seracher Schlösschens rund 40 Männer und Frauen, um bei Fachwartin Christel Schäfer Neues und Wissenswertes über den Schnitt von Obstbäumen zu erfahren. Eingeladen hatten die beiden Obst- und Gartenbauvereine aus Wäldenbronn und RSKN. Mit durchaus unterschiedlichen Vorkenntnissen und Ideen ging es an den ersten Obstbaum. Kurz wurden den Teilnehmern Grundwuchsform, das Prinzip der Leitäste und der Umgang mit Werkzeug, Schnitttechniken und Entfernung der Wasserschösslinge von der Fachfrau erklärt. Im zweiten Teil machten sich die Teilnehmer dann an zwei durchaus interessanten Bäume der Streuobstwiese. Gemeinsam wurde jetzt entschieden, welche Äste und Zweige zu entfernen wären und selbst die Säge beherzt in die Hand genommen. Die Zeit verging wie im Flug und Christel Schäfer entließ die Damen und Herren mit vielen neuen Eindrücken und Kenntnissen nach Hause. Wir wünschen weiterhin viel Freude und gutes Gelingen beim Schneiden der Obstbäume.