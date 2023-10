Wintereröffnungsfeier

Foto: Petra Häberle

Liebe Mitglieder und Freunde des Schneeschuhvereins,

es ist wieder an der Zeit die neue Wintersaison zu eröffnen. Dies möchten wir im Rahmen unserer Wintereröffnung am 17. November 2023 im Restaurant „Armonia – Alte Reichstadt“ tun. Hierzu laden wir Euch, sowie alle Interessierten ab 18.30 Uhr recht herzlich ein. Seid gespannt auf das diesjährige Rahmenprogramm – insbesondere einen in diesem Jahr einmaligen Programmpunkt solltet Ihr nicht verpassen!

Für diejenigen unter Euch, die auch gerne kulinarisch verwöhnt werden wollen, gibt es die Möglichkeit sich für das reichhaltige Speisenbuffet inkl. Vor- und Nachspeise anzumelden.

Wichtig: eine Voranmeldung per Mail (1.vorsitzender@schneeschuhverein-esslingen.de) oder telefonisch (0174/9838289) ist hier zwingend notwendig. Pro Person kostet das Buffet 29 Euro. Getränke werden vor Ort bestellt und separat bezahlt.

Wir freuen uns, hoffentlich viele von Euch zu sehen!

Eure Sarah und Leonie