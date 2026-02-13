Wintercamp für ehrenamtlich engagierte Frauen

Foto: ESBI e.V.

Die Esslinger Bildungsinitiative e.V. (ESBI) organisierte Anfang Februar ihr traditionelles Wintercamp, das vom 6. bis 8. Februar 2026 im Alpina Löwen Hotel in Freiburg stattfand. Rund 60 ehrenamtlich engagierte Frauen aus dem Kreis Esslingen nahmen an der dreitägigen Veranstaltung teil, um bewusst eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, neue Kraft zu schöpfen und den Gemeinschaftssinn zu stärken.

Das Wintercamp bot ein vielseitiges Programm, das spirituelle Impulse, persönliche Entwicklung und soziale Begegnung miteinander verband. Auf dem Programm standen strukturierte Lesezeiten, begleitete Gruppeninteraktionen sowie Phasen der persönlichen Reflexion und thematische Einheiten. Gemeinsame Mahlzeiten und informelle Gespräche förderten zusätzlich den Austausch und den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe.

Neben den inhaltlichen Angeboten spielte Erholung eine zentrale Rolle. Die ruhige Umgebung und die gemeinsam verbrachte Zeit schufen Raum für Entspannung, innere Balance und neue Motivation. Freizeitangebote und gemeinsame Aktivitäten trugen dazu bei, Körper und Geist gleichermaßen anzusprechen.

Das Wintercamp ist fester Bestandteil der Bildungs- und Begegnungsarbeit der Esslinger Bildungsinitiative. Mit solchen Veranstaltungen stärkt der Verein ehrenamtliches Engagement, fördert soziale Verantwortung und schafft Räume für persönliche Weiterentwicklung in einer unterstützenden Gemeinschaft.



Kontakt: info@esbi-ev.de

Web: www.esbi-ev.de

Instagram: @esslinger_bildungsinitiative