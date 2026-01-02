Winter-Schnittkurs

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Alle Jahre wieder – der Obstbaumschnitt steht an. Bevor Hand an die Obstbäume im Garten oder dem Freizeitgrundstück angelegt wird, haben sich 40 motivierte Teilnehmer:innen des Schnittkurses am Samstag, 27. Dezember bei strahlendem Winterwetter an der Städtischen Streuobstwiese unterhalb der Katharinenlinde mit ﻿den Grundlagen des Schnitt bei Obstbäumen vertraut gemacht. Unter der Leitung des Fachwartes Michael May – Vereinsvorsitzender beim OGV Oberesslingen – lernten die Teilnehmer den allgemeinen Grundschnitt beim Obstbaum. Ob Leitäste, Fruchtholz oder Wuchsformen der einzelnen Obstbäume – all diese Fragen wurden behandelt und kompetent beantwortet. Natürlich sollte es nicht nur theoretische Unterweisungen geben. Auch praktisch wurde ein Exemplar in Etappen geschnitten. Immer wieder wurde auch diskutiert, warum jetzt dieser Ast oder jener Ast gerade nicht geschnitten wurde. Auch verschiedene Werkzeuge und das Binden der Äste mittels Weidenzweige wurden gezeigt. Am Ende klang der Schnittkurs bei einer Tasse Glühwein oder Punsch aus. Für die kommenden Tage steht dann im heimischen Garten oder Stückle der Baumschnitt durch die Teilnehmenden an. Ein herzlicher Dank gilt nochmals Michael May für den tollen Schnittkurs und wir schauen, was der Apfelbaum dann im Sommer macht.

Der nächste Schnittkurs-Termin ist dann am Samstag, 17. Januar 2026, um 13.30 Uhr ebenfalls an der Städtischen Streuobstwiese unterhalb der Katharinenlinde. Dieser Schnittkurs findet gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Wäldenbronn statt. Herzliche Einladung!