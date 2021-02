Willkommen zurück – Schulstart nach der Schließung

Foto: Unterwegner

Endlich ist es soweit: Nach den Faschingsferien dürfen die ersten Schülerinnen und Schüler der Freien Evangelischen Schule Esslingen wieder im Schulgebäude in der Obertürkheimer Straße 62 in Esslingen-Mettingen in Präsenz unterrichtet werden. In halber Klassenstärke, zeitlich versetzt und unter Einhaltung strenger Hygiene-Regeln halten zunächst die Kinder der Grundschule Einzug in ihr Klassenzimmer. Sicher wird die Freude groß sein, nach vielen Wochen die Klassenkameradinnen und -kameraden wieder zu sehen!

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse (10. Klasse Realschule) kamen in den letzten Wochen nur für Klassenarbeiten ins Schulhaus. Auch sie erhalten ab nächster Woche Präsenzunterricht in Kleingruppen oder in Klassenstärke unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in der großen Aula der FES Esslingen.

„Das HomeSchooling an unserer Schule lief wirklich gut – dank einer störungsfrei funktionierenden digitalen Lernplattform, dank digitaler Leihgeräte für Grund- und Realschüler, dank großer Unterstützung der jungen Menschen durch die Elternhäuser und dank enormem Einsatz der Lehrerschaft. Aber persönliche Kontakte lassen sich einfach nicht ohne weiteres durch digitale ersetzen“, erklärt Verwaltungsleiterin Marion Schmid-Moeck. „Nach so vielen Wochen fast ohne persönlichen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern sind wir wirklich sehr froh, dass ganz langsam wieder ein wenig „normales“ Schulleben beginnt.“ Insbesondere für die Kleinsten sind die tägliche Begegnung mit der Klassenlehrerin und der direkte Austausch sehr wichtig.

Zeitgleich zum Wiedereinstieg in den Präsenz-Unterricht laufen die Aufnahmeverfahren der Grund- und Realschule für das kommende Schuljahr. Die meisten Aufnahmegespräche haben bereits stattgefunden, aber noch immer sind Anmeldungen für die Klassen 1 und 5 möglich.

