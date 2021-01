Willkommen, neue Mädchen!

Foto: Anupendra Acharya

Mit der Eröffnung des zweiten Kinderhauses in Nepal sind auch die ersten sechs neuen Mädchen eingezogen. Sie heißen (erste Reihe von li. n. re.): Kanchan, Kenjal, Shiomi und (zweite Reihe von li. n. re.): Anjali, Priyanka, Karuna. Alle kommen aus den unterschiedlichsten Familien- und Armutsverhältnissen und können nun in einer sicheren und liebevollen Umgebung aufwachsen und zur Schule gehen. Wie es sich schon im ersten Kinderhaus bewährt hat, wird es immer ein Geschwisterpaar geben, d.h. eine große „Schwester“ kümmert sich um ein jüngeres Mädchen. So lernen die Mädchen, Verantwortung zu übernehmen und sich um ihre jüngeren „Schwestern“ zu kümmern. Dies fängt beim Waschen an und geht über das Zöpfchenflechten der Haare bis zur Hausaufgabenhilfe. Die verbliebenen zwei freien Plätze im Kinderhaus werden bald besetzt werden, sodass wir dann 26 Mädchen im Alter zwischen 6 und 17 Jahren ein Zuhause und eine Zukunft geben. www.suryakiran.de, Volksbank Mittlerer Neckar, IBAN DE25 6129 0120 0281 7090 09