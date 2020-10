Wildwassertraining – aus der Jugendperspektive

Noch nie von Hüningen gehört? Tja, ich auch nicht. Aber es sollte ein unvergesslicher WW-Trip werden…

Etwa 3 Stunden Autofahrt bis zur deutsch-französischen Grenze, dahinter irgendwo im Nirgendwo unser Campingplatz. Da es schon dunkel war, haben wir unsere Zelte umgehend aufgeschlagen. Der Platz bietet wunderschöne Sicht auf die Sterne, ist aber umgeben von Autobahn, Flughafen und Kirchturmglocken.

Nach einer kurzen Fahrt zum Kanal des Schreckens wurden wir enttäuscht, die Reservierung hatte nicht funktioniert und somit bekamen wir kein Trikot und somit auch keinen Zutritt. Pech. Wegen Corona ist die Anzahl der Paddler auf dem Wasser begrenzt. Um 16 Uhr waren noch Plätze frei, weswegen wir die Zeit noch etwas anders totschlagen mussten. Nach dem Bäcker, der laut eigener Aussage die besten Pain au Chocolat der Welt hat, haben wir lustige Bilder auf der Europabrücke gemacht. Nach ersten Kenterübungen bzw. wie ich danach aus dem Boot rauskomme, sind wir langsam vorsichtig in den Kanal gefahren. Danke an meinen Trainer, der sich von mir meine Fingernägel in seinen Arm krallen hat lassen. Hast du gut gemacht! Dann gings an die eigentliche Aufgabe. Kehrwasser fahren. Das konnte ich sogar allein üben, bis ich dann das erste Mal gekentert bin. Meine Hand hat schneller den Riemen an der Spritzdecke gezogen als ich es überhaupt realisiert habe. Gott sei Dank.

Nach dem Schreck sind wir noch weiter unten im etwas ruhigeren Wasser gefahren und manche von uns waren sogar noch freiwillig den Kanal runterschwimmen. Irgendwann war Schluss und wir haben beobachtet, wie das Wasser aus dem Kanal gelassen wurde. Witzig, wie da einfach der Hahn zugedreht werden kann.

Als wir abends auf dem Campingplatz waren, gab es leckere Nudeln. Danach haben wir noch ziemlich lange zusammengesessen und uns über den erlebnisreichen Tag unterhalten.

Es gäbe auch über den folgenden Tag noch so viel zu berichten – aber leider reicht dafür der Platz nicht aus…