Wildkräuterspaziergang

Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit und www.pixabay.de

Vom Frühjahr bis zum Herbst bietet die Natur in ständigem Wechsel eine große Vielfalt an wild wachsenden Pflanzen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was da wächst und gedeiht – oder denken, das wären einfach Unkräuter, die in einem gepflegten Gärtchen nicht wachsen dürfen. Doch weit gefehlt, denn unsere heimischen Heilkräuter können zur Unterstützung unserer Gesundheit vielseitig eingesetzt werden. Ob in Salat oder in Tinkturen – also Wundauflage oder in anderer Anwendung. Lernen Sie bei einer geführten Kräuterwanderung einen Teil davon kennen. Mit der Wildpflanzenpädagogin Sandra Mössinger-Beutel, einer vielseitigen jungen Pflanze aus unserem Vorstandsteam des OGV RSKN, nehmen wir Sie am Samstag, 19. Juli 2025 ab 14 Uhr (Treffpunkt im Vereinsgarten des Obst- und Gartenbauverein RSKN im Spitalwaldweg zwischen Rüdern und der Neckarhalde) auf einen geführten Spaziergang mit. Lernen Sie Wissenswertes über die Wildkräuter kennen und gerne dürfen auch Fragen gestellt werden. Gesammelt werden auch Kräuter zur Herstellung eines ganz persönlichen Kräuteressigs. Dazu braucht es ein mit Apfelessig gefülltes Marmeladenglas mit Deckel. Anmeldung ist erforderlich (per E-Mail unter info@ogv-rskn.de oder Telefon 0711-3004521) und ein kleiner Unkostenbeitrag von 8 € (Externe) und 5 € (Vereinsmitglieder) erbitten wir für die Durchführung der Veranstaltung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Seien Sie dabei!