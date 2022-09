Wiederöffnung ab 6. September

Foto:

Kleiderkammer Esslingen

Die Kleiderkammer für Geflüchtete und Asylbewerber in der Rennstraße 8 – 10 öffnet nach der Sommerpause wieder. Ab Dienstag, den 6 September nehmen wir immer dienstags Ihre Spenden an. Von 14 bis 18 Uhr sind wir da und nehmen gern Ihre Sachen entgegen. Wir brauchen intakte, gute, saubere Kleidung und Schuhe (besonders Sportschuhe) für Männer, Frauen und Kinder, auch Grundbedarf an Hausrat und Haushaltswäsche. Da wir keine Lagermöglichkeit haben, bitten wir jeweils um jahreszeitlich passende Kleidung. Danke dafür!

Auskunft erteilt gern Hilde Beck Tel. 0711/ 356892