Wie weiter mit der Stadtbücherei?

Foto: Lena Lux

Unsere Bücherei ist in einem schlechten baulichen Zustand, seit Jahrzehnten wird der Mangel verwaltet. Für die Grüne Gemeinderatsfraktion hat die Bücherei und deren Zukunft trotz der angespannten Haushaltssituation höchste Priorität. OB Klopfer hatte unlängst auf die „Pausetaste“ gedrückt und will angesichts der Kostenexplosion die geplante Generalsanierung und den Anbau ins nächste Jahrzehnt verschieben. Nach Ansicht der Grünen Gemeinderatsfraktion muss die Bücherei allerdings zwingend soweit fit gemacht werden, dass sie auf einen großen Wurf bei der Generalsanierung in den 30er Jahren warten kann. Deswegen fordert die Grüne Gemeinderatsfraktion in einer Anfrage an die Stadtverwaltung eine offene Diskussion und einen Fahrplan, wie es unter der finanziell sehr angespannten Haushaltslage schnellstmöglich weitergehen könnte, denn mit dem vorhandenen Status Quo könne die Bücherei die von ihr erwarteten Leistungen nicht länger erbringen, sagen die Grünen.

„Sinkende Gewerbesteuer und eine Kostenexplosion bei den Baukosten der Stadtbücherei von 23 Millionen Euro auf nun mehr als 60 Millionen Euro zwingen uns zum Handeln. Dass der Umbau der Stadtbücherei nun um Jahre verschoben werden muss, ist ein schwerer Schlag für alle Esslinger Bürger:innen und im Besonderen für die Esslinger Kultur. Dieser Schritt ist bei der jetzigen

Haushaltslage jedoch nachvollziehbar und notwendig“, bedauert Dr. Marco Bertazzoni, der kulturpolitische Sprecher der Grünen Fraktion im Stadtrat.

Kleine, feine Sanierungen hatte OB Klopfer angekündigt. Die Grünen wollen nun wissen, was damit gemeint ist. „Wir brauchen eine Diskussion darüber, welche Umbauten zwingend sind und welche technische Ausstattung für eine funktionierende Bücherei unumgänglich. Ein Fahrplan dafür muss festgelegt und mit Geld hinterlegt werden“, sagt Stadtrat Jörg Freitag. Die Grünen wollen bei allen Entscheidungen die Bürger:innen eingebunden wissen.