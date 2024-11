Wie weiter mit dem Busverkehr in Esslingen?

Foto: Privat (via Lokalkompass Hagen)

Im dichtbevölkerten Esslingen und seinen verstreut liegenden Vororten leistet der Busverkehr einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der enormen Verkehrslasten. Allerdings – die Ära der erdöl-abhängigen, abgasintensiven und lärmenden Dieselbusse geht so langsam zu Ende. Dabei ist es nicht nur unser Interesse als Bürger dieser Stadt – auch strenger werdendes EU-Recht gibt den schrittweisen Abschied von den Dieselbussen vor. Für mehr Klimaschutz, Lärmschutz und Luftreinhaltung braucht es daher nun ein neues Konzept, das möglichst weit in die Zukunft trägt!

Tatsächlich haben die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung, beim Städtischen Verkehrsbetrieb SVE und im Gemeinderat darüber schon seit Jahren intensiv nachgedacht und erste Beschlüsse gefasst – dafür die ausdrückliche Anerkennung von Seiten des BUND! Vier verschiedene Szenarien wurden detailliert untersucht und miteinander verglichen. Als klarer Favorit hat sich dabei das Konzept des “Batterie-Oberleitungsbus” herausgestellt, kurz “BOB”. Dieses Konzept baut auf einem Schatz auf, den wir – im Gegensatz zu vielen anderen Städten – in Esslingen bereits haben: das Oberleitungsnetz!

Um zukünftig den gesamten Esslinger Busverkehr mit BOB’s bedienen zu können, müsste unser Oberleitungsnetz lediglich um 15 %, nämlich um eine Länge von 5 Kilometern, ergänzt werden. Außerhalb dieses Netzes fahren die BOB’s dann mit ihren Batterien – und sobald sie wieder an der Oberleitung sind, können diese Batterien – während der Fahrt, also ohne Zeitverlust! – nachgeladen werden. 10 solcher BOB’s sind bereits vorhanden – im Gemeinderat wird es nun am 16. Dezember in öffentlicher Sitzung darum gehen, ob dieses BOB-Konzept endgültig beschlossen und weitere Exemplare bestellt werden.

Die BUND Bezirksgruppe Esslingen würde einen solchen zukunftsweisenden Beschluss sehr begrüßen und bittet alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte um ihre Zustimmung!

Weitere Informationen zum Thema gerne von info@bund-esslingen.de !