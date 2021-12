Wie wäre es mit etwas Abwechslung im Advent?

Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) bringt gerne etwas Abwechslung für Familien in die Adventszeit. Unser Spielezimmer steht am 13. Dezember von 10-12 Uhr und am 14. Dezember von 14-16 Uhr für Familien kostenfrei zur Verfügung. Auf Kinder und Eltern wartet viel interessantes, attraktives und abwechslungsreiches Spiel-und Bastelmaterial. Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de.

„Malen zu klassischer Musik“ heißt es am 13. Dezember von 9.15.-11.45 Uhr in der Berliner Straße 27. Unter Anleitung einer Kunsttherapeutin, inspiriert von musikalischen Klängen, können Sie ihrer Kreativität Ausdruck verleihen und ihr ganz persönliches Kunstwerk schaffen. Kursnummer 2021-I041.

Am 13. Dezember findet von 10-11.30 Uhr der monatliche Treff von stillenden und werdenden Müttern statt. Eine Kinderkrankenschwester gibt Tipps und berät. Außerdem steht der gegenseitige Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt dieses Vormittags. Kursnummer 2021-A220. Weitere Infos, andere Veranstaltungen und Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de.