Wie Rechte reden

Foto: OMAS GEGEN RECHTS Esslingen

Man versteht sie manchmal kaum, wie sie reden. Sie verwenden Begriffe und behaupten Tatsachen, bei denen wir weder die Quellen als sicher ansehen noch die Zahlen bestätigen können.

Um zu verstehen,wie Rechtspopulisten sprechen, und wie wir dagegen halten können, haben OMAS GEGEN RECHTS Esslingen ein Schulungsseminar der Landeszentrale für politische Bildung besucht.

Natürlich haben wir aus unseren Gesprächen an den Infoständen zur letzten Wahl schon die Sprüche der extremen Rechten als Beispiele in Erinnerung und konnten erkennen, wie sie bei manchen Leuten wirken.

Die Übungen im Seminar waren hilfreich, um auf rechtspopulistische Behauptungen besser reagieren zu können und falsche Argumente zu entkräften. Denn wir wollen weiterhin Haltung zeigen, etwa wenn in Hetzreden die Würde der Menschen verletzt wird. Wir setzen uns auch in Gesprächen für kulturelle Vielfalt und eine gewaltfreie Streitkultur ein.