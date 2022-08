Wie kommen wir in Zukunft voran?

Foto: VCD Esslingen

Wie bekommen wir gute Mobilität und Klimaschutz unter einen Hut? Auch in Esslingen hängt die Verkehrsmittelwahl vom Angebot ab. Wie komme ich möglichst, sicher, zeitsparend, angenehm, kostengünstig und planbar an mein Ziel? Überlegen wir uns – oft unbewusst – bevor wir aufbrechen.



Forschungsergebnisse zeigen: Menschen ziehen Bus, Bahn, Zufußgehen und Radfahren weitaus öfter dem Autofahren vor, wenn dies für sie spürbare Vorteile hat. Die Studie „Mobilität in Deutschland (MiD)“ die das infas Institut im Auftrag des Bundesministerium für Digitales und Verkehr durchgeführt hat und die Statistiken des Kraftfahrtbundesamts zeigen warum es unumgänglich ist hier umzusteuern.

In Deutschland sind aktuell 48,5 Millionen PKW zugelassen.16% mehr als noch vor 10 Jahren. Jeder PKW benötigt 12qm Parkplatz, sowohl am Start als auch am Ziel. Davon sind, sogar in der werktäglichen Verkehrs-Spitzenstunde, gerade mal maximal 10% gleichzeitig unterwegs. Sie sind im Schnitt mit nur 1,1 Personen besetzt. In städtischen Raum werden 50% dieser PKW im öffentlichen Raum geparkt. Ein Drittel der Fahrten sind Freizeitverkehr.



Die geltenden Regeln haben zu diesem grotesk ineffizienten Fahrzeugbestand geführt. Kostenlose und nahegelegene Parkplätze, das enorme Straßennetz, Dienstwagenprämie und die Pendlerpauschale machen Auto besitzen und fahren viel attraktiver als Öffentlichen Verkehr, Zufußgehen, Radfahren und das Teilen von Autos. Dabei gewinnen wir viel Platz für gutes Leben und Klimaschutz wenn wir diesem Umweltverbund zur Mobilitätsgrundversorgung machen. Bussen und Bahnen benötigt eine Bruchteil des Platzes, der (fossilen) Energie und der Ressourcen. Ein Carsharing-Auto ersetzt 8 bis 20 Privat-PKW.

Schöne und sichere Verbindungen bringen Menschen zum Radfahren und Zufußgehen, denn 56% der Wege sind unter 4 km. Insbesondere Kommunen sparen viel Geld wenn ihre Bevölkerung gerne und häufig zu Fuß geht und mit dem Rad fährt.