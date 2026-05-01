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In der letzten Ausgabe der Zwiebel fragte die SPD Esslingen: Wie können wir unsere Demokratie stärken? Liebe Kollegen von der SPD! Diese Frage haben sich bereits vor 13 Jahren viele Menschen in unserem Land gestellt – und deshalb die AfD gegründet! In der Präambel des Grundsatzprogramms der AfD heißt es:

Zusammengefunden haben wir uns als Bürger mit unterschiedlicher Geschichte und Erfahrung, mit unterschiedlicher Ausbildung, mit unterschiedlichem politischen Werdegang. Das geschah in dem Bewusstsein, dass es an der Zeit war, ungeachtet aller Unterschiede, gemeinsam zu handeln und verantwortungsbewusst zu tun, wozu wir uns verpflichtet fühlen. Wir kamen zusammen in der festen Überzeugung, dass die Bürger ein Recht auf eine echte politische Alternative haben, eine Alternative zu dem, was die politische Klasse glaubt, uns als „alternativlos“ zumuten zu können.

Heute, 13 Jahre später, ist die AfD die beliebteste Partei Deutschland! Die AfD ist mit Abstand das größte und erfolgreichste Demokratieprojekt der jüngeren Geschichte. Keine Partei hat so viele Nichtwähler gewinnen können, wie wir. Die Brandmauer wird fallen, wie die Berliner Mauer gefallen ist. Beide Mauern basieren auf der gleichen Lüge: dass die Mauer ein antifaschistischer Schutzwall sei. In Wirklichkeit hatten beide Mauern nur den einen Zweck: den Machterhalt.

Die AfD steht für Freiheit statt Sozialismus! Nie wieder Nationalsozialismus – nie wieder Internationalsozialismus! Dafür stehen wir – darum werden wir gewählt – daran wollen wir uns messen lassen, wenn wir in Regierungsverantwortung sind! Treffen Sie uns am 13.05.2026 um 19:00 Uhr in der Osterfeldhalle! Mehr Infos: www.alternative-fuer-esslingen.de