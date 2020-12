Wie kann ich klimagerecht denken und handeln?

Foto: Markus Spiske; Unsplash.com

Klimagerechtigkeit ist ein zentrales Anliegen der Parents for Future. Für viele Menschen ist der Begriff noch etwas „schwammig“ und „ungreifbar“: Wie kann ich bloß konkret lokal klimagerecht handeln oder leben oder einfach sein, fragen sich viele. Wenn wir von Klimagerechtigkeit sprechen, geht es um langfristige Menschheitsziele, die wir aber genau JETZT auch beginnen müssen zu implementieren, z.B. über neue Bildungsinhalte, etwa durch neue Fächer wie Empathie und Zukunftsfähigkeit. Wirklich nachhaltige Veränderungen im Menschen dauern mehrere Generationen. Das klingt vielleicht erstmal immer nicht so nach schnellen Lösungen in der so drängenden Klimakrise, die wir doch jetzt brauchen. Aber wollen wir unsere Welt nachhaltig für uns Menschen lebenswert erhalten, müssen wir verstehen, dass wir viele unserer aktuellen Denk- und Handlungsmuster kurz- und langfristig überdenken und zur Disposition stellen müssen. Weihnachten ist eine gute Jahreszeit, um folgenden Fragen hinterherzuspüren: Was würde es für Esslingen bedeuten, innerhalb der planetaren Grenzen zu gedeihen, das Wohl und das gute Leben für die Menschen weltweit zu respektieren, das Wohlbefinden des ganzen Planeten zu respektieren? Und wenn Sie dann beginnen, Ihr Nachdenken mit anderen zu teilen und ins Gespräch zu kommen, etwa mit Ihrer Kernfamilie, dann ist das bereits eine wirksame politische Praxis.