Wie geht’s eigentlich dem Wald?

Foto: Stadtverwaltung Esslingen

Leider gibt es seit geraumer Zeit andauernd sehr schlimme Meldungen, in so vielerlei Hinsicht! Da ist es in den letzten Wochen wohl etwas untergegangen, dass von der Bundesregierung ganz aktuell wieder ein neuer Waldzustandsbericht vorgelegt wurde – auch der leider mit problematischem Inhalt! Denn inzwischen kann im deutschen Wald von je fünf Bäumen nur noch einer als rundum gesund bezeichnet werden. Die anderen vier leiden z.B. an einer unnatürlichen Kronenverlichtung oder zeigen andere Symptome von Schwäche.

Dabei wissen und fühlen wir alle: gesunde, funktionsfähige Wälder sind wichtig für uns Menschen! Sie schützen den fruchtbaren Boden vor Erosion, wirken ausgleichend auf den Grundwasserspeicher sowie die Wasserführung in Bächen u. Flüssen. Und sie bieten Lebensmöglichkeiten für eine Vielfalt von Mikroorganismen, Pflanzen u. Tieren. Auf all das sind wir Menschen angewiesen! Außerdem lädt uns die Ruhe der Wälder ein zu erholsamer Freizeitgestaltung. Und nicht zuletzt: die Lebensgemeinschaft Wald versorgt unsere Zivilisation mit kühler und sauberer Luft, und zugleich bindet sie wenigstens einen Teil des klimaschädlichen Kohlendioxids, das wir immer noch im Übermaß freisetzen.

Das sind also genügend Gründe, um den Wäldern zu einer Gesundung zu verhelfen. Das bedeutet zum Beispiel:

* Kein weiterer Flächenfraß auf Kosten von Wald und Waldrändern

* Weg von tristen, auf schnelle wirtschaftliche Ausbeutung angelegten Stangenholzäckern

* Hin zu möglichst widerstandsfähigen Mischwäldern

* Sorgfältiges Überlegen und Forschen, wie man die Wälder bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen kann

Das fordert von uns allen aber auch:

* Ernsthaft zu nachhaltigeren Lebensstilen und Wirtschaftsweisen übergehen, um den Klimawandel wenigstens etwas zu verlangsamen!

Immerhin – der Esslinger Stadtwald wird schon seit Langem nach den Nachhaltigkeits-Leitlinien des PEFC bewirtschaftet, er ist daher sehr viel besser aufgestellt als in manchen anderen Regionen.