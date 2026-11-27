Foto: Dr. Bernhard Pepperl

Am 20.11.2026 fand im Alten Rathaus in Esslingen eine gesundheitspolitische Informationsveranstaltung der AfD-Stadtratsfraktion statt. Moderiert wurde der Abend vom Esslinger Landtagsabgeordneten Stephan Köthe (MdL). Peter Schuster von der Alternativen Vereinigung der Arbeitnehmer (AVA) eröffnete mit einem Überblick über die finanziellen Schwierigkeiten der Krankenhäuser. Hauptreferent Dr. Bernhard Pepperl (MdL) sprach zur Krankenhausreform, zu steigenden Gesundheitskosten und zur zunehmenden Belastung der gesetzlichen Krankenversicherung. Er forderte eine verlässliche Finanzierung, weniger Bürokratie und den Erhalt einer wohnortnahen medizinischen Versorgung. Ein weiterer Schwerpunkt war die Unterfinanzierung der gesundheitlichen Versorgung von Bürgergeldbeziehenden. Nach Auffassung der Referenten belasten unzureichend aus Steuermitteln finanzierte Sozial- und Gesundheitsleistungen die gesetzlichen Krankenkassen erheblich. Die AfD sieht hier Reformbedarf und strebt bei einer künftigen Regierungsbeteiligung entsprechende Änderungen an, um die langfristige Finanzierbarkeit des Systems zu sichern. Anschließend berichtete Regional- und Kreisrat Ulrich Deuschle über die aktuellen Entwicklungen bei den medius Kliniken in Kirchheim, Nürtingen und Ostfildern-Ruit sowie über die Zukunft des Klinikums Esslingen. Dabei ging er auf die kommunalpolitischen Herausforderungen und die Verantwortung des Landkreises ein. Der Abend diente der Information und Diskussion über die künftige Krankenhausversorgung in der Region und in Baden-Württemberg.

Für den 11.12.2026 19:30 Uhr laden wir Sie herzlich zu unserem weihnachtlichen Jahresausklang in den Bürgersaal im Alten Rathaus.