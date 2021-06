Wie geht Artenvielfalt?

Foto: NABU

Nicht nur Bienen-und Insektensterben ist inzwischen im Bewusstsein vieler Menschen angekommen sondern der Rückgang mehr oder weniger aller Tier- und Pflanzenarten in unterschiedlichem Ausmaß. Die Landwirtschaft, aber auch das Konsumverhalten großer Teile der Bevölkerung tragen dazu bei. Unter der Leitung von Ralf Hilzinger, NABU, wollen wir auf dieser Exkursion erkunden, wo es an Artenvielfalt mangelt, wo es artenreiche Flächen gibt und was getan werden kann, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Wir treffen uns am Mittwoch, 23.Juni 2021, um 17.00 an der Bushaltestelle Jägerhaus .